لماذا انخفضت أسعار الذهب محليا؟ اعرف الأسباب

شهد سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا وسط سيطرة تذبذب حركة الأسعار والتداولات العرضية على سعر الذهب بسبب ارتباطه بسعر الذهب العالمي، إلى جانب غياب عوامل التسعير الأخرى مثل الطلب على الذهب واستقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

وحسب التقرير الفني الصادر عن جولد بيليون اليوم ، افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3140 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى وكان قد انخفض إلى 3135 جنيها للجرام قبل ذلك، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب أمس بمقدار 20 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3140 جنيها للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3120 جنيها للجرام.

الاستقرار الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي نتيجة تراجع الطلب المحلي على الذهب، ويتوقع البعض أن يتعافى الطلب من جديد بعد استقرار السعر لفترات طويلة واختفاء المضاربات على السعر باختفاء السوق الموازي.

من جهة أخرى نجد أن استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ساعد على تحقيق هذا الاعتدال في تداولات الذهب المحلي، ولكن الاختلالات السعرية الحادة التي حدثت قبل وأثناء فترة تعويم سعر الصرف، أفقدت الذهب مصداقيته بشكل كبير لدى المستهلكين.