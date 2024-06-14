شبح المجاعة يضرب غزة

صرحت مصادر طبية بقطاع غزة أن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة تواجه كارثة إنسانية وشبح المجاعة يلوح بالأفق.

وأفادت مصادر محلّية، لصحيفة «الأخبار» اللبنانية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف في مدينة جنين ومخيمها.

وأشارت المصادر أيضا إلى قوات الاحتلال أيضا قامت بأعمال تجريف واسعة للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في شارعَي الناصرة وحيفا، وفي محيط مدرسة «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» في المخيّم، وحيَّي الجابريات والزهراء، ودوار الجلبوني، وبرقين، وسوق الخضار في شارع أبو بكر، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدّة أحياء.

كما دمَّرت قوات الاحتلال أيضا صرح الشهداء، وداهمت المسجد التركي في الجابريات.

ووفقًا للمصادر المحلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمير محمد أبو حجاب، وأحمد عتابة، في جبل أبو ظهير، وابتسام صالح تركمان، للضغط على نجلها مصطفى تركمان لتسليم نفسه.

وأكدت المصادر المحلية أن جيش العدو شرع في عملية تخريب وتدمير واسعة، بالتزامن مع اقتحامه منازل ومحال تجارية، وتفتيشه إياها، إلى جانب تدمير ميدان الشهيد يحيى عياش ومحيطه، وتخريب الطرق والبنية التحتية في مخيم جنين.