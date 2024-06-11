جامعة الزقازيق وبيطري الشرقية تنظمان قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بمركز كفر صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا، بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه بالاشتراك مع جامعة الزقازيق و بالتعاون مع القطاع الخدمى بالمحافظة، قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية سنجها التابعة لمركز ومدينة كفرصقر وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي وأطباء إدارة كفرصقر البيطرية ومدير وأطباء وحدة سنجها البيطرية كبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت برش (١٠٢) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٢٦) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية و ترقيم وتسجيل (١٠) رأس ماشية بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

قافلة بيطرية بالشرقية

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