ضبط طالب لقيامه بالاصطدام بمركبة "توك توك" وشخصين بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بالاصطدام بمركبة "توك توك" وشخصين بالبحيرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة بأنه حال سير سيارة قيادة (طالب – عمره 14 عام) ملك والده اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها واصطدامها بمركبة "توك توك" و(شخصين) تصادف تواجدهما بالمنطقة محل الواقعة نتج عن ذلك "إصابتهما بأماكن متفرقة بالجسم"، تم ضبط قائد السيارة والتحفظ على السيارة، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية.