طارق رسلان: الذكاء الاصطناعي لغة العصر ولا بد من حوافز استثمارية وشراكات عالمية

قال النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لغة العصر عند الشباب في مصر والعالم، ويستحوذ على غالبيتهم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.

وشدد رسلان على اتفاقه مع توصيات اللجنة وبصفة خاصة وضع استراتيجيات لجذب توفير حوافز استثمارية وشراكة مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال، وإطلاق المبادرة المصرية لإنشاء مناطق لوجستية تخصصية لهذا المجال.

وأكد رسلان على أهمية "الخصوصية" في مجال التحول الرقمي، لأن الأمن السيبراني يحتاج تطوير لمواكبة التحول والتطور المتواصل في هذا المجال.