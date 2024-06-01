ads
الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شعبة المخابز : 30 ألف مخبز تنتج الخبز المدعم وقرار زيادة السعر مر بشكل طبيعي

عبدالله غراب رئيس
عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن مرور اليوم الأول من تطبيق قرار زيادة سعر الخبز المدعم لـ20 قرشا مثل أي يوم أخر، والأمور مستقرة، وكل مواطن حصل على ما هو مقرر له بالنسبة للخبز من المخابز البلدية، مشددًا على أن هناك 30 ألف مخبز ينتجون الخبز المدعم.
وأكد "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اليوم الأول مر بشكل طبيعي، مًوضحا أن كل مواطن يصرف 5 أرغفة وما تم إنتاجه اليوم من عدد الأرغفة المدعمة هو نفس ما كان يتم إنتاجه في الفترات السابقة، واشار الى أنه ليس هناك تأثير والجميع ملتزم واليوم كان شأنه شأن باقي الأيام.

وأوضح "غراب"، أن أصحاب المخابز له مشكلة بسبب أن التكلفة منذ 4 سنوات، وكان يجب  معالجة هذه المشكلات ولكن أرجأها وزير التموين، وهناك لجنة لمناقشة المشاكل الخاصة بأصحاب المخابز، مشيرًا إلى أحد المشكلات هو أن أجر العامل في المخبز ثابت منذ 4 سنوات.

 

اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية المخابز البلدي برنامج حديث القاهرة عبدالله غراب مداخلة هاتفية مناقشة المشاكل مواطن