تحت شعار تحيا المقاومة.. غدا انطلاق مهرجان جمعية الفيلم الـ50

تنطلق فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوى الـ 50 للسينما المصرية، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية، مساء غد السبت تحت شعار "تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين"، وتستمر حتى 12 يونيو 2024، برعاية وزارة الثقافة.

وصرح رئيس المهرجان ومدير التصوير محمود عبدالسميع، أنه تقرر إهداء هذه الدورة التى تمثل اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم لروح الفنان الراحل صلاح السعدني، والمخرج والسيناريست عصام الشماع، كما تم اختيار النجم حسين فهمي ليكون ضيف الشرف.

وأكد عبدالسميع، أن المهرجان سوف يحتفي بالذكرى المئوية لكل من سامية جمال، وفؤاد المهندس، وعبدالمنعم إبراهيم.

وتناول عبدالسميع قائمة الأفلام التى تعرض بسينما مركز الإبداع الفني وهي 5 أفلام مصرية من بين 42 فيلما من خلال الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم، و3 أفلام عربية عرضت في مصر وهى فيلم" 19 ب" إخراج أحمد عبدالله، وفيلم "بيت الروبي" إخراج بيتر ميمي، وفيلم "وش في وش" إخراج وليد الحلفاوي، وفيلم "فوي فوي فوي" إخراج عمر هلال، وفيلم "شماريخ" إخراج عمرو سلامة، وفيلم "حمى البحر المتوسط" للمخرجة مها حاج، وفيلم "علم" إخراج فراس خولي، وفيلم "وداعا جوليا " إخراج محمد كردفاني.

كما تبدأ لجنة التحكيم في مشاهدة الأفلام برئاسة المخرج السينمائي هاني لاشين، وعضوية كل من: د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج السينمائي عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ود. رانيا يحيي عميد المعهد العالي للنقد الفني، ود. رحمه منتصر المونتيرة السينمائية وأستاذ المونتاج بمعهد السينما، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج السينمائي عادل الأعصر، والناقدة السينمائية ماجدة خيرالله، والناقدة ماجدة موريس، ود. محسن أحمد مدير التصوير والمخرج السينمائي، ود. محمود محسن مهندس الديكور السينمائي، ومهندس الصوت والمكساج مجدى كامل، والناقد السينمائي وليد سيف.

ومن جهته أوضح شريف جاد نائب رئيس جمعية الفيلم، ان هذه الدورة تشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم أحد أهم المهرجانات السينمائية المصرية، وكان قرار مجلس الادارة أن يكون شعار المهرجان داعما للقضية الفلسطينية، وسوف توجه الدعوة للسفير الفلسطيني وأعضاء السفارة بالقاهرة، كما قرر مجلس الادارة برئاسة الفنان محمود عبدالسميع أن يكون حفل الختام كرنفالا مبهجا بحضور رموز الثقافة والفن والشخصيات العامة للاحتفال باليوبيل الذهبي على مهرجان جمعية الفيلم.