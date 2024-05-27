بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا.. 300 ألف جنيه تسعيرة ظهور نجوم الأهلي في الإعلام

نجوم الأهلي.. يستعد عدد من لاعبي فريق الأهلي للظهور في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا منذ ايام على حساب الترجي التونسي ووضعت إدارة القلعة الحمراء تسعيرة ظهور نجوم الأهلي.

واتفقت إدارة النادي الأهلي على تسعيرة ظهور نجوم الأهلي في القنوات والبرامج الرياضية في ظل اقبال وسائل الإعلام على استضافة نجوم الأهلي للحديث عن كواليس التتويج بالأميرة الافريقية للمرة الـ12 في تاريخ القلعة الحمراء.

تسعيرة ظهور نجوم الأهلي في الإعلام

ووضعت إدارة الأهلي تسعيرة لظهور أي لاعب في القنوات الفضائية وحددت 300 ألف جنيه لكل لاعب يظهر في اي برنامج رياضي وسط تهافت من البرامج الرياضية لاستضافة لاعبي الأهلي.

ومن المنتظر ان تشهد الأيام المقبلة ظهور نجوم الأهلي في البرامج وأبرزهم محمود كهربا وإمام عاشور ومصطفى شوبير ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم بالإضافة لخالد بيبو مدير الكرة بالأهلي.

كولر مع إبراهيم فايق

وظهر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع إبراهيم فايق أمس بعد ساعات من قيادته للأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في مشواره مع المارد الأحمر.

وكشفت مصادر أن كولر حصل على 20 الف دولار للظهور الإعلامي، بعدما حدد مسئولو الأهلي تسعيرة ظهور نجوم الاهلي في الإعلام عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

تصريحات كولر عن سيد عبدالحفيظ وإمام عاشور

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى تصريحات تلفيزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق علي MBC Masr 2 إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو صاحب قرار رحيل سيد عبد الحفيظ عن النادي الأهلي وليس له تدخل فى الأمر كما تردد في وسائل الإعلامي.

وأضاف كولر أن رئيس النادي محمود الخطيب جاء وتحدث معه وأن قرار إدارة النادي برحيل سيد عبد الحفيظ تم إبلاغ المدير الفني به.

وتابع مارسيل كولر أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مميز جدا ويقدم مستوى رائع وأنه كان يتابعه منذ أن كان يلعب مع نادي الزمالك.