محافظ المنوفية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم



ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم الجلسة رقم 31 ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ، ومديري عموم الشئون القانونية والبحوث والجمارك بالمنطقة ، المدير المالي لشركة الغزل ، الممثل القانوني لشركة ميديكال تكنولوجي .

استهل المحافظ اجتماعه بالتأكيد علي دعمه الكامل للاستثمار كونه العمود الفقري للدولة وسبب رفعتها ، وكذا حرصه على تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية بما يساهم في إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بقطاع الاستثمار بالمحافظة .

وخلال الاجتماع ، تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال أعمال التوسع والبنية الأساسية للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم ، كما تم اعتماد محضر الجلسة السابقة ، وتناول اللقاء عرض لأهم الفرص الاستثمارية علي أرض المحافظة وإمكانية استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية تساهم في توفير فرص عمل جادة للشباب من أهالي المحافظة ومحاربة البطالة ، وأكد المحافظ حرصه علي التعاون الدائم والوثيق مع كافة المؤسسات لخلق فرص استثمارية جديدة علي أرض المحافظة ، فضلاً عن توفير المناخ الاستثماري الجيد لجذب المزيد من المستثمرين .

محافظ المنوفية يفحص طلبات عدد من المواطنين



كما التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بعدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة حيث استمع المحافظ إلى طلب عدد من أهالى مساكن الإدارة التعليمية ببركة السبع يلتمسون تقسيط المبالغ المستحقة عليهم لتقنين أوضاعهم ،وقد وافق المحافظ على التقسيط على خمسة أشهر مراعاة لظروفهم .

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص عدد من الشكاوى تنوعت بين شكوى مواطن بناحية الماي بشبين الكوم يتضرر من وقف البطاقة التموينية الخاصة به ويلتمس تفعيلها حتى يتمكن من صرف الخبز والسلع التموينية مراعاة لظروفه ،وأخرى لمواطنة بناحية ميت شهالة مركز الشهداء تتضرر من تعدى أحد المواطنين على قطعة أرض تمتلكها بالمخالفة للقانون ، وعلى الفور وجه المحافظ بفحص الشكوى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء والإدارة العامة للتخطيط العمرانى والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، وشكوى مواطن بناحية بركة السبع يتضرر من قيام احد الجيران بالتعدى على حرم منزله مما يلحق الضرر به ، وقد كلف المحافظ بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة لمعاينة الشكوى على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

وخلال اللقاء ، وجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطنة بناحية أبو مشهور ببركة السبع تلتمس تسريع إجراءات استلام عقد البيع الخاص بمنزلها والعرض عليه ، وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لمواطنة بناحية منشأة بخاتي بشبين الكوم مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم .

هذا وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم.