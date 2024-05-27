شريف العريان: لن أخوض انتخابات رئاسة اتحاد الخماسي الدورة المقبلة

كشف شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، موقفه من الاستمرار في منصب رئيس الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وقال شريف العريان في تصريحات لبرنامج باريس 2024، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، أنه لن يخوض انتخابات رئاسة اتحاد الخماسي الحديث خلال الدورة المقبلة.

وأكد العريان أن اتحاد الخماسي الحديث عمل خلال الفترة الماضية على إعداد كوادر إدارية قادرة على قيادة منظومة الخماسي الحديث، وهذا يعد من أهم أدوار الاتحاد وهو صناعة جيل يستطع إدارة الاتحاد بالشكل المطلوب.

وأوضح أنه مؤمن بضرورة إتاحة الفرصة لوجوه جديدة، وهو عمل على ذلك، مؤكداً أن قوة أي اتحاد رياضي ليست فقط في المنافسة وصناعة الأبطال، إنما أيضا في القدرة على صناعة منظومة كاملة إدارياً وفنياً متعاقبة الأجيال ومستمرة في التطور.

الجدير بالذكر أن اتحاد الخماسي الحديث ضمن حتى الآن تأهل ثلاثة لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، ويسعى الاتحاد لتكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، التي حقق خلالها فضية الخماسي الحديث عن طريق أحمد الجندي.