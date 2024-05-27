إندونيسيا ترحب بأمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية الإندونيسية بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح الفلسطينية بشكل فوري.



وذكرت الوزارة - بحسب وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية، اليوم /الاثنين/ - أن "إندونيسيا تؤيد حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح".



ورحبت الوزارة بأمر المحكمة الذي يقضي بأن تضمن إسرائيل وصول أي لجنة تحقيق، أو بعثة لتقصي الحقائق، أو أي هيئة تحقيق أخرى، دون عوائق إلى قطاع غزة لإثبات اتهامات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.



وحثت الخارجية الإندونيسية، إسرائيل على الامتثال الفوري للإجراءات التي أمرت بها المحكمة دون تحفظ، مسلطة الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه مجلس الأمن الدولي لضمان تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل.



وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الجمعة الماضية إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.