استئناف الرحلات الجوية بمطار "كولكاتا" الهندي بعد تعليقها بسبب الإعصار "ريمال"

أفاد مسئولون بهيئة المطارات الهندية، اليوم الاثنين، باستئناف الرحلات الجوية بمطار "كولكاتا"، وذلك بعد أن تم تعليقها لمدة 21 ساعة مع اقتراب وصول الإعصار "ريمال".



وقال المسئولون - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن أول طائرة غادرت المطار الساعة التاسعة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي للبلاد كانت تابعة لشركة "إنديجو" وكانت في طريقها إلى مدينة "بورت بلير".



وأضافوا أن أول طائرة هبطت في مطار "كولكاتا" في حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد كانت قادمة من مدينة "جواهاتي" وتتبع شركة "سبايس جيت".



وكان الإعصار "ريمال" الذي ضرب أجزاء من الهند خلال الساعات الماضية قد تسبب في هطول أمطار غزيرة على الجزء الجنوبي من ولاية "البنغال الغربية" بما في ذلك مدينة "كولكاتا".

