نبات الأوكالبتوس وفوائده.. لماذا يهتم بعض الناس بوضعها فى الحمامات؟

قد لا يعرف الكثير من الناس نبتة الأوكالبتوس بالرغم من أنها موجودة لقرون طويلة ولها استخدامات طبية متعددة وخصائص علاجية مختلفة ويختار الكثير من الناس وضعها في الحمامات ليس فقط بسبب رائحتها المميزة التي تعطر الجو بشكل طبيعي بل لها قدرة على تخفيف التوتر والاسترخاء، وهناك فوائد اخرى لا تعد ولا تحصى لهذه النبتة التي يعد انتشارها محدود بالرغم من الفوائد الكثيرة التي تبرزها "البوابة نيوز":
فوائد نبات الأوكالبتوس
- تعطي جو منعش في المكان.
- معطر جو طبيعي خاصة للحمامات.
- توفر الإحساس بالاسترخاء.
- تخفيف الالتهابات والاحتقان بالجهاز التنفسي.
- تحسن التنفس.
- توضع في المنتجعات والأماكن الكبيرة لتوفيرها الإحساس بالهدوء والانتعاش.
- يتميز بنموه في الأماكن مثل الحمامات وطول العمر يكفي وضعها بجوار نافذة مشرقة.
- التخلص من الروائح الكريهة والتي يصعب التخلص منها لدى الكثير من الناس.