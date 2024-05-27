نبات الأوكالبتوس وفوائده.. لماذا يهتم بعض الناس بوضعها فى الحمامات؟

قد لا يعرف الكثير من الناس نبتة الأوكالبتوس بالرغم من أنها موجودة لقرون طويلة ولها استخدامات طبية متعددة وخصائص علاجية مختلفة ويختار الكثير من الناس وضعها في الحمامات ليس فقط بسبب رائحتها المميزة التي تعطر الجو بشكل طبيعي بل لها قدرة على تخفيف التوتر والاسترخاء، وهناك فوائد اخرى لا تعد ولا تحصى لهذه النبتة التي يعد انتشارها محدود بالرغم من الفوائد الكثيرة التي تبرزها "البوابة نيوز":



فوائد نبات الأوكالبتوس