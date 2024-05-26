رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل محافظ جنوب سيناء

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وخلال اللقاء أكد الطرفان على تعزيز أواصر التعاون المشترك، والحرص على تكامل الجهود بين سلطات الدولة المختلفة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية بين الطرفين.

كما قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بزياره المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئه قضايا الدولة ، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة حيث تم خلال اللقاء بحث اوجه التعاون المختلفة بين الجانبين ، وأشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة باعتبارها النائب القانوني عن الدولة ، وابرز دورها في الدفاع عن المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، واثنى خلال اللقاء على دور الساده المستشارين اعضاء الهيئة في الحفاظ على مكتسبات الوطن كما نوه الى ان الهيئة تعد اقدم الهيئات القضائية في مصر.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين ،حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة .