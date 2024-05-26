الثانوية العامة 2024.. “التعليم”: التعريب مستمر وتحذير من اصطحاب المحمول

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2024، مثل العام الماضي بنظام “أوبن بوك”.

وأوضح وزير التعليم في تصريحات صحفية، أن التعريب في امتحانات الثانوية العامة، لطلاب اللغات مستمر، وسيتم تسليم جميع الطلاب كتيب مفاهيم.

وأكد الوزير، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ترصد صفحات الغش الالكتروني، وسيتم القضاء عليها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وحذر الوزير الطلاب باصطحاب التليفون المحمول أو أي اجهزة إلكترونية داخل اللجنة الامتحانية، لعدم تعرضه للمسائلة القانونية والحرمان من الامتحانات.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الاثنين، الموافق 10 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع.

وتنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الثانوية العامة 2024 يصل إلى مايزيد عن 700 ألف طالب.