اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL" بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، البرنامج التدريبي للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL، والذي نظمه مركز استدامة للتدريب والتطوير، شهد البرنامج مشاركة فعالة من قبل العديد من المتدربين الذين أبدوا حرصاً على اكتساب المهارات التقنية اللازمة لتطوير كفاءاتهم في استخدام الحاسوب وتطبيقاته المختلفة.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن البرنامج التدريبي يتميز بتقديم مجموعة شاملة من الدروس والمحاضرات التي غطت جميع مجالات استخدام الحاسوب الأساسية، بما في ذلك معالجة النصوص، وإنشاء الجداول الإلكترونية، وتصميم العروض التقديمية، وإدارة قواعد البيانات، بالإضافة إلى التدريب على أساسيات الإنترنت والبريد الإلكتروني. وقد قُدمت هذه الدروس بواسطة مجموعة من المدربين المتخصصين ذوي الخبرة الواسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أنه على مدار فترة التدريب، أتيحت للمتدربين فرص عديدة للتطبيق العملي من خلال جلسات تدريبية تفاعلية، مما ساعدهم على تطبيق ما تعلموه بشكل فعّال، وقد تم توفير أجهزة حاسوب حديثة ومرافق تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات لضمان حصول المتدربين على تجربة تعليمية متكاملة.

وأكد الدكتور عمرو البشبيشي، أهمية مثل هذه البرامج التدريبية في تعزيز القدرات التقنية للأفراد والمساهمة في تطوير المجتمع. وأوضح أن المركز ملتزم بتقديم المزيد من الدورات التدريبية المتقدمة في مجالات مختلفة، بهدف تمكين الأفراد من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

يأتي هذا البرنامج كجزء من التزام مركز استدامة المستمر بتوفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة تلبي احتياجات السوق وتساهم في بناء مجتمع معرفي متطور بالاضافة رفع الكفاءة المهنية والإدارية العاملين بالجهاز الإداري.

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