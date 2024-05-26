وكيل "نقابة المهندسين" يستعرض خطوات إنجاز مقترح لائحة مزاولة المهنة

قدم الدكتور أحمد البدوي، وكيل النقابة العامة للمهندسين، خلال لقاء مهندسي الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، الشكر لنقابة الدقهلية، لحسن وحفاوة الاستقبال، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لما بدأته اللجنة من جولات للمحافظات للتواصل المباشر مع كل المهندسين في كافة ربوع مصر، للاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم وآرائهم حول مقترح اللائحة، والوصول لتوافق في وضع لائحة ترتقي بالمهنة وتلبي رغبات وطموحات المهندسين.

واستعرض وكيل نقابة المهندسين، خلال اجتماعه مع مهندسي النقابات الفرعية بمحافظات الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، الخطوات التي تم اتخاذها لإنجاز مقترح اللائحة، مشيرًا إلى أنه تم عقد ورشة عمل بالنقابة العامة، بحضور أعضاء مجالس الشُّعب والمهتمين بالأمر من خارج النقابة، وتم تقسيم الحضور إلى مجموعات، وقامت كل مجموعة بدراسة عدة أبواب، وتم إجراء التعديلات على تلك الأبواب، طبقًا لآراء ومقترحات كل مجموعة، ثم قامت اللجنة بعقد عدة جولات لعرض مقترح اللائحة على كافة المهندسين في كل محافظات مصر.

واختتم "البدوي" كلمته، مؤكدًا أنه سيتم إنجاز كل المقترحات والآراء والأفكار التي تلقتها لجنة مزاولة المهنة من اللقاءات التي عقدتها مع المهندسين بالمحافظات، قبل اعتمادها وإقرارها، ومن ثم يصبح لدينا لائحة حقيقية تمثل كل المهندسين.