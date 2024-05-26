"العمل بجنوب سيناء" تنظم زيارة تفقدية لوحدة التدريب المتنقلة بسانت كاترين

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، زيارة تفقدية لوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية ، بمدينة سانت كاترين.

شارك في الزيارة النائب جيفارا الجافى عضو مجلس الشيوخ ، واللواء طلعت العنانى رئيس مدينة سانت كاترين ، والدكتور مجدى الديب مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيره بجنوب سيناء ومحمد موسى مكتب عمل كاترين ، وتفقد الدورات التدريبية المجانية الموجودة بالوحدة ، وإستطلاع آراء الفتيات البدويات حول مدى إستفادتهم من البرامج التدريبية المقدمة لهم من مديرية العمل ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل والمهن التراثية ، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، ضمن خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024 .

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ان تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى والمهن المستحدثة ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم والتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير برامج جديدة مجانية تساعد الشباب فى الحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بعد الانتهاء من التدريب .

وأضافت مدير المديرية ، ان جميع الوفد أشاد بجهود الوزارة والمديرية فى تقديم تلك الخدمات التدريبية للسيدات البدويات على المهن التراثية ، كما إستمع "الحضور "إلى المتدربات ،ومدى استفادتهن من هذه الوحدة في تدريب السيدات البدويات على المهن التراثية ،ومساعدتهن في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

كما أشادو بالإستجابة السريعة من وزير العمل لسيدات البدو خلال زيارته إلي مدينة سانت كاترين ، وارسال هذه الوحدة التدريبية المجهزة الي سانت كاترين،والتي نجحت خلال الشهور الماضية في تخريج دفعات من المتدربات ،بعد تأهيلهم لسوق العمل وبالمجان.

وأشارت مدير المديرية إلى أن الدكتور مجدى الديب مدير جهاز المشروعات المتوسطه والصغيرة ، فى حديثه مع المتدربات تحدث خلاله عن الفرص الواعدة المتاحة لهن ، وعن استعداد الجهاز لتقديم الدعم الكامل لاقامة مشروعات صغيرة بعد التدريب ، والمشاركة فى المعارض التى تقام لعرض المنتجات والمشغولات اليدوية والتى بدورها تظهر أهمية التراث البدوى، والاهتمام به ، وكان وزير العمل قد دعا الشباب إلى الاستفادة من هذه الدورات والتقديم فيها لتأهيل أنفسهم على المهن المستقبلية والاستعداد لها.