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الأحد 26 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يسحب لواء جولاني ويقلص حجم قواته شرقي رفح الفلسطينية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال سحب لواء جولاني وقلص حجم قواته شرقي رفح الفلسطينية.

وكانت وسائل عبرية، قد أفادت بأن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح من الجانب الفلسطيني لاعتبارات سياسية وعسكرية.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35903 شهيدًا و80420 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 233 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.

جيش الاحتلال لواء جولاني رفح الفلسطينية