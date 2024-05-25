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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار أعمال النظافة اليومية بدائري وكورنيش بمطاي بالمنيا

استمرار أعمال النظافة
استمرار أعمال النظافة اليومية بدائري وكورنيش بمطاي بالمنيا
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تابع محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي اليوم السبت، أعمال النظافة اليومية بالطريق الدائري بمطاي وكورنيش الابراهيمية موضحا أن إدارة الطريق الدائري قامت برفع القمامة من نقاط تجميعها حيث تم رفع الأتربة من على جانبي الطريق الدائري ومن الحارة الوسطى للطريق الدائري من أول ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام كما جرى رفع مخلفات قص الأشجار والحشائش بالطريق الدائري.

وأضاف رئيس مدينة مطاي، كما قامت إدارة الكورنيش بمطاي برفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي ونظافة مدخل مطاي الشمالي والجنوبي ورفع مخلفات تهذيب الأشجار بالتعاون مع الحملة الميكانيكية مؤكدا أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والاحياء ويتم متابعتها لحظيا لرفع كفاءة منظومة النظافه بالمركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة اليومية بالمراكز والقرى. 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا تكثيف حملات النظافة طريق مصر أسوان الزراعي مدينة مطاي