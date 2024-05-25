في حملات رقابية موسعة.. 3330 مخالفة تموينية في الجيزة

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين .

وأطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٣٣٠ مخالفة تموينية لبدالين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات .

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٧٩٦ محضر شمل ٩٠٢ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٦٤٩ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٤٠٨ مخالفة توقف وغلق و ٢٤٤ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و ٤٦ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و ١١ مخالفة لعدم وجود ميزان و ٥٣٥ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم اعطاء بون .

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٤٩٩ محضر مخالفة شملت ١٩٥ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و ٩١ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود ترخيص و ١٢٩ عدم وجود شهادة و ٨٥ مخالفة لتجار تموينين ومخالفتت أخري .

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٣٥ محاضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار .

كما تمكنت الحملات من ضبط ٥٠ طن سكر بقصد الاحتكار بالعمرانية و ومخالفات لمستودعات تصرف في حوالي ٢٠٨٠ إسطوانة بوتاجاز بمركز الصف وحي الهرم بالاضافه الى ضبط حوالي ١٠ طن دقيق بلدي مدعم بمنشاة القناطر والعياط والبدرشين وكرداسة والهرم وبولاق الدكرور والوراق .

وقد أكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .