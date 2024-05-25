انهيار جزء من الرصيف البحري الأمريكي قبالة السواحل في غزة

السبت 25/مايو/2024 - 01:14 م

شهد الرصيف البحري الأمريكي قبالة السواحل في قطاع غزة الفلسطيني، اليوم السبت، إنهيار جزء كبير منه.

ووفقًا للتقارير، تأكدت البحرية الأمريكية أنها استعادت جزءا من الرصيف البحري المنهار بعد أن وصل لشواطئ أسدود.

ووفقًا للتقارير الأولية، تم تأكيد أن جزءًا من الرصيف البحري قد انهار لأسباب غير معروفة حتى الآن. ومع ذلك، فإن التحقيقات الرسمية لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث وتقديم تقرير شامل حول الأسباب والتداعيات.

وتعمل البحرية الأمريكية، بكل سرعة وجهد على تحليل الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تكرار هذا الحادث في المستقبل.