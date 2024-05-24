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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي يدمر 3 صواريخ "أتاكمز" و3 زوارق مسيرة أوكرانية في جمهورية القرم

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي، دمرت 3 صواريخ /أتاكمز/ أطلقتها القوات الأوكرانية، فوق أراضي جمهورية القرم، وأسقطت مسيرتين فوق مقاطعة /بيلجورود/ الروسية. وقالت الوزارة في بيان لها، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الجمعة:"خلال الليلة الماضية، تم إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ أتاكمز الأمريكية، وطائرات بدون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان:"أنه في البحر الأسود، تم اكتشاف زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية متجهة نحو جمهورية القرم، وتم تدمير 3 زوارق مسيرة بالأسلحة القياسية للطيران البحري لأسطول البحر الأسود".
 

القوات الأوكرانية القرم صواريخ