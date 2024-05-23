فوز ناصر تركي وحسام الشاعر بعضوية اتحاد الغرف السياحية عن الشركات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات غرفة شركات السياحة، فوز 32 مرشحًا بقائمة مندوبي الغرفة لدى الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، أبرزهم ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد السابق، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية السابق.

وشملت القائمة أيضًا كل من: أحمد عبد العظيم والدكتور محمد علوي والدكتور وائل زعير ووائل فوده وإيهاب بلابل وسيد مصطفي ومحمد عزت وأحمد البكري وأسامة فودة ومحمد رحمي ولطفي أبو زيد ورضا قاسم ومحمد رحمي وأمجد الجندي وأسامة السيسي وهاني خلف وأحمد البيه وأسامة خليفة ومحمود عبد ربه ومحمد الجابري وأحمد وحيد وإبراهيم عليوة وحمزة عنبي ومحمد فاروق وأحمد الديري وحسام هزاع وأحمد عظيمة ومحمد الحديدي.

وكانت أعلنت اللجنة فوز كلا من: نادر عياد، تامر الشاعر، شريف لطفي، كريم المنباوي، مهند فليفل، وليد خليل، يسري السعودي، أحمد ابراهيم، بعضوية مجلس الإدارة، وينتظر أن يعين وزير السياحة 4 أعضاء ليصبح الإجمالي 12 عضوا ينتخب منهم رئيس للغرفة وتشير التكهنات إلى أنه أحد المعينين من قبل وزارة السياحة.