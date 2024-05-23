ضبط 53 شيكارة دقيق بلدي مدعم بماكينة طحين بدسوق

ضبطت مديرية تموين كفر الشيخ، 53 شيكارة دقيق بلدى مدعم «بماكينة طحين» قبل تدويرها بأحدي قري مركز دسوق قبل بيعها وتدويرها.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد تلقي إخطار، بقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل المديرية، بالإشتراك مع قطاع مباحث وسط الدلتا، برئاسة العقيد محمود العقارى، والمقدم أحمد بسيونى سالم، رئيس مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بضبط 2650 كيلو دقيق بلدى مدعم بماكينة طحين بناحية محلة كفر مجر ملك أحد المواطنين، وبدون ترخيص حيث يتم إعادة تدويره وبيعه مرة أخرى، تم تحرير محضر رقم 15950 لسنة 2024 جنح مركز دسوق، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

شدد محافظ كفرالشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

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