عباس يشكر رئيس وزراء إيرلندا على الاعتراف بدولة فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء إيرلندا سايمون هاريس، حيث شكره على موقف بلاده الشجاع في الاعتراف بدولة فلسطين. أكد عباس أن هذه الخطوة الجريئة ستسهم في تعزيز السلام والعدل، وستعزز فرص تحقيق حل سياسي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وستدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأعرب عباس عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بهدف تعزيز آفاق السلام والاستقرار في المنطقة.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وطالب بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة. وشدد على ضرورة التسريع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية، نتيجة للسيطرة وإغلاق جميع معابر قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأعرب عباس عن استعداده للتعاون مع إيرلندا وجميع الدول المناصرة لقضية الفلسطينيين من أجل تحقيق السلام، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بالمنطقة والعالم، بهدف إنهاء الاحتلال لأرضهم وشعبهم ومقدساتهم.