إعصار يضرب هايتي وإصابة أكثر من 50 شخصا وتشريد المئات

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن إعصارًا ضرب شمال هايتي أدى إلى إصابة أكثر من 50 شخصًا وتدمير أكثر من 200 منزل.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - في بيان نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية - أن الإعصار ضرب مجتمع باسين بلو؛ مما أدى إلى تشريد أكثر من 300 أسرة، وإصابة العشرات.

وأشار إلى أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنهم نقلوا إلى المستشفى.

وقال المكتب إن وكالة الحماية المدنية في هايتي والصليب الأحمر كانا أول المستجيبين ويقومان بتقييم الأضرار.

وقالت وكالة الحماية المدنية إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء هايتي؛ بما في ذلك المنطقة التي ضربها الإعصار، محذرة من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.