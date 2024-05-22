بوريل: سأعمل بلا كلل من أجل موقف أوروبي موحد يستند لحل الدولتين

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أنه "أخذ علمًا" باعتراف إسبانيا وآيرلندا، من بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين.

وأعرب عن رغبته في العمل على "موقف مشترك" للاتحاد، وفقًا لما أوردته "وكالة الصحافة الفرنسية".

وفي ضوء الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، أعربت مدريد ودبلن، بالإضافة إلى النرويج، عن موقفهما المؤيد للاعتراف بدولة فلسطين.

وكتب بوريل على منصة "إكس": "سأواصل العمل بلا كلل مع جميع الدول الأعضاء لتشجيع موقف موحد للاتحاد الأوروبي يستند إلى حل الدولتين".