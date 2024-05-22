جيك سوليفان: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام لإسرائيل وفلسطين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بـ البيت الأبيض أن أمريكا ستقيم ما تقوم به إسرائيل في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تقليل الخسائر البشرية في قطاع غزة من المدنيين.

وأوضح أن مبدأ حل الدولتين يجب أن يكون عبر مفاوضات مباشرة بين الجانبين، مؤكدا أن كل دولة لها حق في اتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه لا يمكن الاستمرار في حجز التمويل عن الفلسطينيين أكثر من ذلك، معربًا عن أمله في انفراجة قريبة تجاه هذا الملف.