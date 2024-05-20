إيطاليا: حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني لن يزيد التوتر في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، إنه لا يعتقد أن حادث تحطم المروحية الذي راح ضحيته الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزيد من التوتر في الشرق الأوسط.



وقال تاياني - لدى وصوله إلى قمة "شباب 7 إيطاليا" في روما، "ليس هناك ما يشير إلى وقوع هجوم، يبدو أنه كان حادثا بسبب سوء الأحوال الجوية، أو ربما بسبب مشكلة فنية ".



وأضاف - بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية، "لذلك أود أن أقول إنه لا ينبغي أن تكون هناك أي تبعات أو صدمات كبيرة أود أن أطمئن الجميع، أنه لا ينبغي أن تكون هناك تبعات سلبية في الخارج".

وأشار تاياني، إلى أن "المواطنين الإيطاليين في إيران بخير"، مضيفا: "سنقيم ما سيحدث في الساعات المقبلة، لكن بما أنه لا توجد مؤشرات على نشاط خارجي، كما أكدت السلطات الإيرانية، فقد كان مجرد حادث".



وأكد تضامن إيطاليا مع إيران، وهو ما عبرت عنه بالفعل رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في وقت سابق اليوم.