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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

أمن القاهرة يواصل مداهمة أوكار الاتجار فى المواد المخدرة

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة  من تحقيق النتائج الإيجابية التالية : ضبط عاطل له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج  وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).
في نفس السياق تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عاطلان - لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزتهما 3 كيلو جرام من مخدر الإستروكس - كمية من مخدر الآيس - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).
 ضبط ربة منزل بدائرة قسم شرطة حلوان.. وبحوزتها 1,250  كيلو جرام من مخدر الهيروين ميزان حساس).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة 

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