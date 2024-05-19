رئيس البحوث الزراعية يصدر عدة قرارات جديدة

أصدر الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عدة قرارات في إطار خطة الارتقاء بمركز البحوث الزراعية تتضمن مايلي:
أولا :صدور القرار رقم 2149لسنة 2024 بتكليف الدكتورة /مها جلال بلبع رئيس بحوث بمعهد المحاصيل الحقلية مديرا للمحطة الإقليمية بالاراضي الجديدة بالنوبارية وذلك بالإضافة إلي عملها
ثانيا : صدور القرار رقم 2150 لسنة 2024 بتكليف الدكتور محمد عبد العزيز عبد النبي باحث اول بمعهدبحوث المحاصيل الحقلية مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالجيزة وذلك بالإضافة إلي عملة.
ثالثا: صدور القرار رقم 2152 لسنة 2024 بتكليف الدكتور أبوزيد عبد المحسن ابو زيد باحث اول بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالنوبارية ومدير وحدة بحث وتطوير الاراضي الجيرية بالنوبارية وذلك بالإضافة إلي عملة
رابعا /صدور القرار رقم 2394بتكليف الدكتور حسين محمود خليل رئيس بحوث بمعهد الأراضي والمياة والبيئة مديرا للمحطة الإقليمية ببهتيم وذلك بالإضافة إلي عمله
خامسا : “صدور القرار رقم 150 لسنة 2024بتكليف الدكتور /ابراهيم سعيد محمد مسعد باحث اول بمعهد بحوث الاراضي والمياة والبيئة مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالسرو وذلك بالإضافة إلي عملة”.
سادسا : “صدور القرار رقم 803 لسنة 2024 بتكليف الدكتور عصام نجيب سالم الأطرش رئيس بحوث بمعهد بحوث البساتين مديرا لمحطة بحوث بساتين القناطر الخيرية وذلك بالإضافة إلي عملة ”.
ووجة رئيس المركز الشكر لكل القيادات السابقة علي ماقدموة من جهد خلال الفترة السابقة".