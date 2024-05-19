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الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رئيس البحوث الزراعية يصدر عدة قرارات جديدة

الدكتور عادل عبدالعظيم
الدكتور عادل عبدالعظيم
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أصدر الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عدة قرارات في إطار خطة الارتقاء بمركز البحوث الزراعية تتضمن مايلي:

أولا :صدور القرار رقم 2149لسنة 2024 بتكليف الدكتورة /مها جلال بلبع رئيس بحوث بمعهد المحاصيل الحقلية مديرا للمحطة الإقليمية بالاراضي الجديدة بالنوبارية وذلك بالإضافة إلي عملها

ثانيا : صدور القرار رقم 2150 لسنة 2024 بتكليف الدكتور محمد عبد العزيز عبد النبي باحث اول بمعهدبحوث  المحاصيل الحقلية مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالجيزة وذلك بالإضافة إلي عملة.

ثالثا: صدور القرار رقم 2152 لسنة 2024 بتكليف الدكتور أبوزيد عبد المحسن ابو زيد باحث اول بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مديرا  لمحطة البحوث الزراعية بالنوبارية ومدير  وحدة بحث وتطوير الاراضي الجيرية بالنوبارية  وذلك بالإضافة إلي عملة

رابعا /صدور القرار رقم 2394بتكليف الدكتور حسين محمود خليل  رئيس بحوث بمعهد الأراضي والمياة والبيئة مديرا للمحطة الإقليمية ببهتيم  وذلك بالإضافة إلي عمله
خامسا : “صدور القرار رقم 150 لسنة 2024بتكليف الدكتور /ابراهيم سعيد محمد مسعد باحث اول بمعهد بحوث الاراضي والمياة والبيئة مديرا لمحطة البحوث الزراعية بالسرو وذلك بالإضافة إلي عملة”.

سادسا : “صدور القرار رقم 803 لسنة 2024 بتكليف الدكتور عصام نجيب  سالم  الأطرش رئيس بحوث بمعهد بحوث  البساتين مديرا لمحطة بحوث بساتين القناطر الخيرية وذلك بالإضافة إلي عملة ”.
ووجة رئيس المركز الشكر لكل القيادات السابقة علي ماقدموة من جهد خلال الفترة السابقة".

مركز البحوث الزراعية النوبارية