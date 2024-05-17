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الجمعة 17 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الهيئة الدولية لدعم فلسطين: دفاع إسرائيل أمام محكمة العدل ضعيف

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن دفاع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضعيف وإن المحكمة ستستجيب لطلبات جنوب أفريقيا، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.


وأوضح رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن إسرائيل تنفذ جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ومرافعة جنوب افريقيا تستند على مجموعة من الوقائع والاثباتات التي تثبت الركن المادي للقضية، خاصة مع تصريحات المسئولين الإسرائيليين العلنية في هذا الشأن.

وتابع رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، ان إسرائيل على الأرض ضربت كل قواعد القانون الدولي والإنساني، ومرافعات جنوب افريقيا متماسكة وبالأدلة.

الهيئة الدولية لدعم فلسطين الإبادة الجماعية إسرائيل العدل الدولية القاهرة الاخبارية