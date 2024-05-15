الصرف الصحي: الانتهاء من تنفيذ خط طرد محطة بيجام بتكلفة 180 مليون جنيه

أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أن هناك سعي دائم لتحسين خدمات الصرف الصحى المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق محافظات القاهرة الكبرى.

وأعلن حسن، الانتهاء من تنفيذ خط طرد محطة بيجام بشبرا الخيمة، بتكلفة بلغت ١٥٠ مليون جنيهاً، بتمويل من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وبطول ٤.٥ كم، أقطار ١٨٠٠ مم، ١٠٠٠ مم بنظامي الدفع النفقي الموجه والدفع الهيدروليكي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ الخط الجديد بديلاً للخط القائم المتهالك للتغلب على مشاكل الكسور المتكرره وتم التنفيذ بالمحاور الهامة"كمحور العصار"، حيث تم التنفيذ دون التأثير على الحركة المرورية، لافتاً إلى تنفيذ ٣ كم من الخط قطر ١٠٠٠ مم، منهم ٥٠٠ م بالدفع الموجه، بالإضافة إلى ١.٥ كم بالانحدار بنظام الدفع الهيدروليكي بمحور العصار.

وأوضح حسن، أن القدرة الاستعابية للمحطه تبلغ ٩٠ ألف م٣/ يوم، وتخدم مناطق" بيجام بالكامل، منطاي، بعض مناطق أم بيومي".

في سياقٍ متصل، صرح المهندس عادل حسن، بتشغيل محطة صرف صحي أرض حمد بطره، موضحاً أن تكلفة المحطة بلغت ٣٠ مليون جنيهاً بتمويل ذاتى من الشركة، تضمنت محطه رفع و تنفيذ شبكات إنحدار أطوال ٢.٥ كم، وخط طرد بطول ١١٥٠ م، وقطر ٤٥٠ م.

وتابع ، أن محطة أرض حمد تخدم المناطق المحرومة بمنطقة طره، وتبلغ طاقتها الاستيعابية٢٥ ألف م٣/ يوم.