براءة عامل كاوتش من تهمة قتل زوجته بكرداسة

برأت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، “عامل كاوتش” من تهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية.

براءة عامل قتل زوجته

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1932 لسنة 2023 جنايات كرداسة، أن المتهم (مصطفى.م) 25 سنة، عامل كاوتش، في يوم 2023/2/4، قتل عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد زوجته المجني عليها "سماح. س" بأنه على إثر مشادة كلامية فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة ولمحاولة المجني عليها الاستغاثة من شرفة مسكنهما قام بدفعها من علو فسقطت أرضًا، محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها قاصدًا قتلها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وبرأت المحكمة المتهم وفق إقامة الدليل.