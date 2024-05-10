الصباح: لا أحد فوق القانون وكل الظواهر السلبية لن تبقى

قال أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة إنني سأعيد النظر في قوانين الأمن الإجتماعي، مشيرًا أنه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.

ولفت أمير الكويت -في كلمة نقلتها قناة «إكسترا نيوز» اليوم- أنه لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام سيعاقب أيًا كان موقعه أو صفته، متابعًا أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.

