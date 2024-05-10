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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الصباح: لا أحد فوق القانون وكل الظواهر السلبية لن تبقى

أمير الكويت
أمير الكويت
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قال أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة إنني سأعيد النظر في قوانين الأمن الإجتماعي، مشيرًا أنه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.
ولفت أمير الكويت -في كلمة نقلتها قناة «إكسترا نيوز» اليوم- أنه لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام سيعاقب أيًا كان موقعه أو صفته، متابعًا أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.
 

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