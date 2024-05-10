رئيس COP28: يجب التعاون لخفض انبعاثات الطاقة التقليدية عن طريق الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه “يجب على الجميع التعاون لخفض انبعاثات الطاقة التقليدية التي سنظل بحاجة إليها، واللجوء للطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز كفاءة استخدام الطاقة”، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأوضح الجابر، أن الذكاء الاصطناعي يجعل الشبكات الكهربائية أكثر ذكاء من خلال توقع ساعات الذروة وخارجها والاستخدام ببساطة، كما أنه يسهم في تحسين تدفق الإلكترونات إلى حيث يجب أن تكون، كما توجد أيضا بعض التطورات الحديثة المثيرة التي تحدث على مستوى علوم المواد إذا يستحدث الذكاء الاصطناعي نماذج التركيبات الجزيئية المثالية لامتصاص الكربون.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل بالنسبة له "الجسر" الذي يمكن من خلاله للعالم أن يقلل الانبعاثات وفي الوقت نفسه يحرك القيمة الاجتماعية والاقتصادية في كل مكان.

