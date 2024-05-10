«الإصلاح والنهضة»: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية بأي حال من الأحوال

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أهمية الدور المصري الفاعل تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى انه يعد درساً للعالم، خاصة ان مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية بأي حال من الأحوال، مع وجود التأييد السياسي والشعبي لجهود القيادة السياسية في دعم القضية.

واضاف رئيس حزب الاصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، ان الاقتحام الإسرائيلي لرفح الفلسطينية يعد انتهاكاً للقوانين الدولية وجريمة تجاه الإنسانية.

وتابع رئيس حزب الاصلاح والنهضة: «تداعيات الاقتحام وخيمة على أمن واستقرار المنطقة ويمكن أن يمتد تأثيرها ليشمل العالم بأسره، فيما أنَّ الموقف المصري يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على أمنها القومي الذي يشكل خطاً أحمر يجب عدم تجاوزه، وبين تحقيق العدالة وإقرار حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني».

وثمَّن الدور المصري في حماية الأمن القومي والسعي الدؤوب نحو جمع الشمل وتوحيد الصفوف، مشدداً على أنَّ الوقت الحالي للاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية والتي باتت الحصن الأخير أمام الجنوح الإسرائيلي الذي بات يهدد أمن المنطقة والعالم أجمع.

