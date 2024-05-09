24 عرضا مسرحيا بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 31، "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، المقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 31 مايو الحالي، بمسرح السامر بالعجوزة.

يشارك في دورة المهرجان الختامي للنوادي 24 عرضا مسرحيا تم اختيارها من قِبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة، والعروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

يشارك من إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد خمسة عروض مسرحية وهي: "طقوس الإشارات والتحولات" لفرقة السلام، إخراج أحمد زكي، وثلاثة عروض لفرع ثقافة الجيزة هي "دراما الشحاذين" إخراج عبد الرحمن أحمد، "ثامن أيام الأسبوع" إخراج عبد الخالق أحمد، "هالو فوبيا" إخراج سيف الدين محمد، ويشارك العرض المسرحي "ثم نبدأ الرقص" لفرقة بني سويف، إخراج عبد الرحمن أشرف.