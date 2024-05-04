روزاموند بايك تنضم للجزء الثالث من فيلم "Now You See Me"

انضمت النجمة روزاموند بايك، الحائزة على جوائز جولدن جلوب والإيمي، إلى طاقم عمل الجزء الثالث من سلسلة أفلام التشويق والحركة “Now You See Me” والذي ستلعب خلاله دورًا محوريا بحسب البيان المنشور بموقع “فارايتي”.

وستنضم "بايك" إلى الفرقة بينما يعيد الفيلم الجديد الجمهور إلى السحرة اللصوص المعروفين باسم "الفرسان الأربعة" ويقدم جيلًا جديدًا من السحرة.

من المتوقع أن يقوم أعضاء فريق التمثيل الأصلي جيسي أيزنبرج، وودي هارلسون، وإيسلا فيشر، وديف فرانكو، ومورجان فريمان بإعادة تمثيل أدوارهم.

صدر الجزء الأول عام 2013، وتلاه الجزء الثاني بعدها بثلاثة أعوام؛ ودارت أحداثه في عالم السحر والخداع البصري وأعمال الخفة، حيث واجه الفرسان الأربعة هذه المرة قطب كبير من أقطاب التكنولوجيا والذي يحاول استغلالهم من أجل تحقيق مصالحه، وعليهم تبرئة أنفسهم أمام المجتمع من الشائعات والأكاذيب وتوضيح حقائق الأمور والمسئول عنها من خلال عرض أخير.