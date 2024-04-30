الأمم المتحدة: يجب على إسرائيل وحماس الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، عن انزعاجه من الأنباء عن وجود مقابر جماعية ولا بد من وجود تحقيق شفاف ومستقل عن هذه الأنباء، فيما رحب بتقديم المساعدات لغزة وليس هناك بديل عن استخدام الطرق البرية وندعو إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات.

ودعا جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إسرائيل لفعل كل ما يمكن فعله لتجنب الهجوم على رفح الفلسطينية، مضيفًا أن التصعيد في رفح الفلسطينية سيكون له تأثير كارثي، ولا يوجد مكان آمن للفلسطينيين هناك للجوء إليه.

وأضاف جوتيريش إنه يشجع حكومة إسرائيل وحركة حماس للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.