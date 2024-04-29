"عصام الشماع" سينارست غاص في نفوس شخصياته.. فيلم كابوريا كتابة جديدة على واقع السينما المصرية

رحل صباح اليوم الاثنين 29 ابريل عن عالمنا الكاتب والمخرج عصام الشماع، عن عمر يناهز 69 عام، بعد رحلة عطاء فني أبدع من خلالها بالعديد من الأعمال الفنية مخرج وكاتب وسيناريست.



التحول من الطب النفسي إلى الفن

درس الكاتب والمخرج عصام الشماع الطب، وتخصص فى الطب النفسي، وأكد على التخصص فى الطب النفسي جاء بسبب إهتمامه بالقراءة والفنون طوال الوقت، وأقرب تخصص لأى طالب درس الطب ويعشق الكتابة والفن والفلسفة هو الطب النفسي، لما له من دراسة علم النفس التحيلي، ودراسة النظريات الإجتماعية والغوص فى النفس البشرية وتفاصيل أفعال البشر وتحليلاتها، وهو ما يجذب أى كاتب أو مبدع فى التأمل لتلك الظواهر النفسيه للسلوك البشري.



التدريب فى مستشفي العباسية للأمراض العقلية وتأثيرة على بعض كتاباته

خاض المخرج والكاتب عصام الشماع تدريب فى مستشفي العباسية للأمراض العقلية، طبقاً لتخصصه فى الدراسة، وبعد تلك الرحلة التى رآها بعيون المبدع والكاتب، أكد أنه إستفاد كثيراً من تلك المرحلة أثناء الدراسة، وإستعان بها فى الكثير من أعماله الفنية فى كتابة الشخصيات، حتي أنه أثناء كتابة فيلم "توت توت" للفنانة نبيلة عبيد كان يكتب بخلفية ما رأي فى هذا العالم ممن يعانون التأخر العقلي والمرض النفسي.

عصام الشماع مخرج بدرجة كاتب وكاتب بعيون مخرج

كانت لكتابات عصام الشماع طابع خاص، فقد خلق ككاتب بعين المخرج عالم خاص لطبقة من الأغنياء فى فيلم "كابوريا"، لم تكن موجودة فى ذلك الوقت، للدرجة التي جعلت العرض الخاص للفيلم بحضور النجم أحمد ذكي عباره عن نقد ممن حضر من السينمائيين، وصل الأمر لغضب الفنان أحمد ذكي وشعوره بالإعياء.

وجاء اليوم التالي بعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي للجمهور، وحقق الفيلم نجاح كبير لدرجة إنتشار "قصة الشعر" موضة تغزو الشباب فى هذا الوقت.

أبرز الأعمال دارمياً وسينمائياً

قدم المخرج والكاتب عصام الشماع العديد من الاعمال الفنية خلال رحله طويله ومشوار فني كبير، وأبرز تلك الأعمال "الأراجوز، طالع النخل، كابوريا، كروانه، توت توت، رجل مهم جدا، الجنتل، النمس، راندفو، رجل في زمن العولمة، قمر 14، الفاجومي، الكبريت الأحمر، أخلاق العبيد".