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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

هدوء حذر في جبهة جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

مراسل قناة القاهرة
مراسل قناة القاهرة الإخبارية
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قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك هدوءا حذرا في جبهة جنوب لبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن المواجهات بين إسرائيل وحزب الله تشهد صعودا وهبوطا باستمرار ورغم التوتر والتصعيد غير المسبوق خلال اليومين الماضيين إلا أن الجبهة اليوم أهدأ من اليومين السابقين، وكانت هناك عدة غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني.

وتابع، أن حزب الله لم يعلن تنفيذ أي عمليات في الجنوب حتى الآن ردا على العدوان الإسرائيلي على البلدات اللبنانية في الجنوب، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا أدى إلى سقوط شهيدين من المدنيين وإصابة 6 آخرين.

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