ختام برنامج تدريبي مجاني على مهنة "السجاد النصف آلي" لفتيات الشرقية

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية فعاليات البرنامج التدريبي المجاني للفتيات ، على مهنة " السجاد النصف آلي " "هاند تافت " ، ضمن خطة مشروع "دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل " للعام 2024 ، والذي تنفذه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل ، من خلال الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ، فى 4 محافظات وهى الشرقية ، والإسماعيلية ، والمنوفية ، والسويس ، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

يجري تنفيذ المشروع بمحافظة الشرقية لمدة شهر ، فى 3 مدن وهى : الزقازيق ، والعاشر من رمضان ، ومنيا القمح ، والذي يستهدف المرأة المعيلة من سن 18 :55 عام ، للتدريب فى الأقسام التالية : السجاد النصف آلي بمركز التدريب المهني بالنحال بالزقازيق ، والمشغولات الخشبية الآركت يدوي و(cnc) بمؤسسة نجم الخير بمدينة العاشر من رمضان ، والطباعة على الأواني والمنسوجات بقرية شلشلمون بمدينة منيا القمح ، وذلك فى إطار جهود المديرية لتدريب وتأهيل الفتيات على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتنفيذ خطة التمكين الإقتصادى للمرأة للحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحسين مستويات معيشتها وأسرها.

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاته بالاهتمام بتمكين المرأة إقتصاديًا، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لها، وكذلك فرص للتدريب المهني المجانية التي تؤهلها لدخول سوق العمل، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات.

وأضاف مدير المديرية أن المزايا التي تحصل عليها المتدربة من التدريب ، اكتساب الخبرة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين ذوي الإختصاص التي تؤهل المتدربين للالتحاق بفرصة العمل المناسبة ، وبعد إجتياز الإختبار (العملي والنظري) تُمنح المتدربة شهادة معتمدة من وزارة العمل ،والإستعانة بنخبة من ذوي الخبرة والاختصاص من مديرية الصحة والأوقاف لتنظيم ندوات توعية ملحقة بالبرنامج الأساسي لكل قسم لرفع الوعي الثقافي لدى المرأة بقضايا :الزواج المبكر ، ومكافحة العنف ضد المرأة ، وتنظيم الأسرة ، والصحة الإنجابية ، والتحرش الجنسي ، والمساواة وعدم التمييز في مجال العمل ، ومناهضة ختان الإناث ، كما يجرى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في إعداد ندوات حول كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات ، وكذلك مساعدة المتدربات في الإلتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.

وأضاف مدير المديرية، انه شارك فى الفعاليات خالد الشيخ مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة ، والدكتورة إيناس جبريل دكتور النسيج بكلية التربية النوعية بالزقازيق ، وحامد عطية مدير الشئون المالية بالمديرية ، وعبدالله أبو العزم مدير مركز التدريب المهني بالنحال.

وفي ختام الفعاليات جرى تقديم الشكر للدكتورة إيناس جبريل على جهودها المخلصة في إعداد البرنامج التدريبي ومخرجات تدريبية متميزة ومتدربات قادرات على مواجهة سوق العمل ، وفريق عمل الإدارة المركزية لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل بقيادة الدكتورة شيرين عبدالهادي للدور البارز في التوجيه وتذليل كافة العقبات واتخاذ كافة الإجراءات لتيسير سير العملية التدريبية.

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