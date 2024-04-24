مصر تستضيف كأس العالم للأندية والعظماء السبع في كرة اليد

منح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة و تنظيم كاس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر علي مستوي الأندية في العالم والتي تشارك فيها ابطال القارات.

والنسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة علي أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخري من العيار الثقيل وهي بطولة العظماء السبع ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولي علي مستوي العالم.

شهدت الكواليس مجهود كبير ومفاوضات علي اعلي مستوي خلال الفترة الأخيرة شارك فيها الاتحاد الدولي والاتحاد المصري برئاسة دكتور محمد الأمين ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي بالإضافة إلي الدور الكبير للشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي راعي اتحاد اليد التي لعبت دورا محوريا في التفاصيل.

ومن جانبه عبر الدكتور محمد الأمين عن سعادته باستضافة مصر حدثين عالميين من العيار الثقيل لاول مرة في التاريخ.

وأشار إلي أن ذلك ليس بجديد علي مصر العظيمة التي أصبحت في مقدمة دول العالم الجاذبة لاستضافة الأحداث والبطولات العالمية بعد الطفرة الرائعة علي نعيشها في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي علي كل المستويات وخاصة طفرة البنية التحتية والانشاءات الغير مسبوقة.

كما حرص الامين علي توجيه الشكر للدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد علي دعمه الكبير ، وأشار إلي الدور المحوري والأساسي في الكواليس لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي والمتحدة للرياضة خلال مراحل المفاوضات مؤكدا علي أن الجميع كان علي قلب رجل واحد من أجل إنجاح الصفقة بدوافع وطنية واستضافة مصر بطولتين للأندية والمنتخبات من العيار الثقيل يشارك فيهما أكابر العالم ، كما حرص رئيس اتحاد اليد علي توجيه الشكر لعمرو صلاح امين صندوق اتحاد اليد علي مجهوده الكبير خلال فترة التجهيز والتفاوض لاستضافة البطولات العالمية.

واختتم الدكتور الامين مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه ليس اخر الاخبار السارة ولكن هناك مفاجآت واخبار سارة أخري أخري في الطريق الي مصر ولكن سيتم الإعلان عنها في وقتها مشددا علي أن الاتحاد المصري لكرة اليد يعمل بكل طاقته لخدمة بلده واستمرار صناعة مجد كرة اليد صاحبة الطموح العالمي.