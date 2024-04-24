إحالة 5 متهمين للجنايات بتهمة هتك عرض وتسجيل فيديو جنسي لمواطن بأبو النمرس

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية 5 متهمين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بهتك عرض وتسجيل فيديو جنسي لمواطن في ابو النمرس وانهاء رجولته.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا هتكوا عرض المجني عليه بالقوة بأن قاموا بالتعدي عليه ضرباً حال إستخدامهم أسلحه بيضاء ومن ثم قام المتهم الثاني بحسر ملابسه عنه ولامس منطقة عورته.

كما خطف المتهمين المجني عليه بالقوة بأن قاموا بالتعدي عليه ضرباً حال حمل المتهمين الاول والثاني أسلحة بيضاء - و من ثم قام بشل حركته و تمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته واقتياده بعيداً عن أعين ذويه .



كما أن المتهم الاول تعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وقام بتسجيل فيديو جنسي مصور له كان قد تحصل عليه عنوة بغير رضاه عن طريق تسجيله بجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثاني.