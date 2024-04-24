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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

غدًا.. 3 محاضرات علمية بمؤتمر مجمع الخالدين

مجمع اللغة العربية
مجمع اللغة العربية
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يواصل مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ (رئيس المجمع) عقد جلساته غدًا الخميس تحت عنوان "اللغة العربية وتحديات العصر: تصورات، واقتراحات، وحلول"، حيث يناقش أعضاء المؤتمر في جلستهم المغلقة المصطلحات المقدمة من لجان: الألفاظ والأساليب، والجيولوجيا، والفيزياء.

يدير اللجنه العلنية الدكتور محمد العبد (عضو المجمع) الساعة ١٢.٣٠ ظهرا ، ويلقي الدكتور عائض الردادي (عضو المجمع المراسل من السعودية) بحثًا بعنوان: "الواقع الحضاري وتأثيره على اللغة العربية"، كما يلقي الدكتور محمد خليفة الأسود (عضو المجمع الليبي) بحثًا بعنوان "حاجة اللغة العربية في التحليل الصوتي وفي غيره إلى حروف دولية برسمها"، ويلقي الدكتور محمود عبد الباري تهامي (الباحث بالمجمع) بحثًا بعنوان "مستويات التواصل اللغوي بين القارئ والنَّص الروائي العربي"، ثم يُسمح بتلقي التعقيبات والمداخلات من الحضور. 

يشار الى ان مجمع اللغة العربية بالقاهرة يقيم خصمًا 30% في أثناء فترة المؤتمر، على مطبوعاته العلمية ومجلته المحكَّمة، مع التأكيد على أن الحضور متاح للجميع، ولا يُشترط إحضار الدعوة الورقية.

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