رئيس جامعة الزقازيق يُهنئ السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لأعياد تحرير سيناء

تقدم الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة، بأخلص التهاني وأطيب التمني إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى أبطال القوات المسلحة وجموع الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"٤٢" لعيد تحرير سيناء بأيدى أبطال قواتنا المسلحة.

وأعرب د.خالد الدرندلى عن عظيم تقديره واعتزازه البالغ بأبناء القوات المسلحة المصرية الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداءً لهذا الوطن، فضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء والفداء، مشيراً إلى أن هذه الذكرى الغالية ستظل دائماً وأبداً فخراً لكل المصريين، ورمزاً للبطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.

كما وجه رئيس الجامعة التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة، داعياً الله أن يحفظ قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً للوطن.. ورحم الله شهداءها ولتبقى مصر أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزةً آمنة، داعين الله تعالى أن يحفظ مصرنا العزيزة وأن يعيد عليها هذه الذكرى بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان.