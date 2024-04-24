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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

خيري يغادر بعثة يد الأهلي ويعود للقاهرة بسبب الإصابة

أحمد خيري لاعب يد
أحمد خيري لاعب يد الأهلي
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غادر أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بسبب الإصابة في مفصل الفخذ.
وكشف عمرو يوري طبيب فريق يد الأهلي أن أحمد خيري لن يستكمل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بسبب معاناته من الإصابة في مفصل الفخذ، مؤكدا أن اللاعب غادر الجزائر وعاد إلى القاهرة لإجراء فحوصات دقيقة للوقوف على درجة الإصابة وتحديد مدة غيابه.
وحقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على فريق أولمبيك عنابة بنتيجة 40-21 في المباراة الني جمعتهما بختام الدور الرئيسي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.
ومن المقرر أن يلعب فريق يد الأهلي في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية غدا الخميس أمام الترجي التونسي على صالة ميلود هدفي.

أحمد خيري بطولة كأس الكؤوس الإفريقية كرة اليد رجال بالنادي الأهلي