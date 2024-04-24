وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – الأقصر - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط (شخصين وسيدة "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. وبحوزتهم (6,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 ميزان حساس - سيارة).

مديرية أمن الأقصر

ضبط (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" ) بدائرتى "قسم شرطة الأقصر ، ومركز شرطة إسنا" ..وبحوزتهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرتى قسم شرطة الصالحية – مركز شرطة فاقوس).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – ميزان حساس – دراجة نارية).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,1 مليون جنيه) تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.